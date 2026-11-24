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Tre arresti per rapina aggravata ai danni di un benzinaio a Castellammare di Stabia. Secondo gli inquirenti avrebbero operato come basisti e fiancheggiatori

Tre arresti a Castellammare di Stabia, tra i reati contestati anche rapina aggravata. I fatti si riferiscono al 9 settembre scorso. Avrebbero fatto parte del gruppo che ha preso d’assalto un distributore di carburante. Ferito il benzinaio e portati via 880 euro in contanti.

Eseguita dai carabinieri la misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. I tre, due uomini e una donna, accusati di rapina aggravata, tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi da sparo in luogo pubblico.

Secondo gli inquirenti i tre raggiunti da misure cautelari avrebbero operato come basisti e fiancheggiatori dei rapinatori. Quest’ultimi, a volto coperto e dotati di un fucile e due pistole, avrebbero aggredito l’addetto in piena notte, impossessandosi dell’incasso.

Le immagini di videosorveglianza hanno mostrato come i tre avrebbero effettuato un sopralluogo preventivo e nelle vetture con loro erano presenti anche quattro figli dei soggetti arrestati.