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È morta Martina Sollazzo, la tiktoker di Scampia che raccontava la malattia su Tik Tok.

NAPOLI – Grande sgomento e tristezza per la prematura scomparsa di Martina Sollazzo, tiktoker napoletana che sui social raccontava il suo percorso durante la malattia. Residente nel quartiere di Scampia, la giovane aveva solo 22 anni e attraverso i suoi video aveva scelto di esporre il difficile percorso legato alle sue problematiche di salute. Pochi giorni prima della scomparsa, la madre aveva comunicato ai suoi seguaci che le condizioni della figlia erano peggiorate. «In questo momento è in coma farmacologico, purtroppo l’attività elettrica del cervello fa fatica a ripartire», aveva commentato la donna tramite Tik Tok, a poche ore dal decesso di Martina.

LA MADRE DI MARTINA: «NON PUBBLICATE ULTERIORI FOTO»

«Con grande dolore comunichiamo che Martina è andata in cielo. Chiediamo con il cuore in mano a tutti di rispettare il nostro dolore. Sappiamo che anche voi, amici, siete addolorati, ma vi preghiamo di non pubblicare ulteriori foto o contenuti che la riguardino. Ringraziamo di cuore tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che stiamo ricevendo», ha scritto poi la madre poco dopo la scomparsa. La notizia è stata successivamente confermata dal deputato Francesco Emilio Borelli, esprimendo cordoglio per la prematura scomparsa della giovane.

«Scampia piange la scomparsa della giovane Martina Sollazzo», ha commentato l’assessore. «Aveva solamente 22 anni. Da tempo combatteva contro una malattia, sui social aveva raccontato la sua battaglia. Negli ultimi giorni la madre ha riferito il peggioramento delle condizioni di salute della figlia», ha scritto. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio apparsi sui social network: «Martina ci hai distrutti», si legge sotto all’ultimo post pubblicato dalla giovane. Una morte che ha lasciato un profondo vuoto in chi la conosceva e per tutti i suoi seguaci. Un esempio di grande coraggio e forza, dimostrando che neanche la peggiore delle malattie può abbattere la voglia di vivere.