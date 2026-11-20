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Oltre 25mila persone in piazza a Napoli per lo sciopero generale: tutti i dati sulle adesioni, picchi elevati nei poli produttivi e nei servizi socio assistenziali

NAPOLI – Oltre 25mila persone in corteo da Piazza Mancini a Piazza Matteotti e adesioni che, nei principali poli produttivi e nei servizi socio-assistenziali dell’area metropolitana, toccano picchi del 100%. Napoli risponde in massa allo sciopero generale indetto dalla Cgil e alla mobilitazione studentesca, paralizzando fabbriche, cantieri e scuole contro le politiche economiche del Governo e contro le guerre.

“Sono almeno in 25mila a sfilare oggi a Napoli, tra lavoratori, lavoratrici, studenti e associazioni, per lo sciopero generale indetto dalla Cgil e quello studentesco”. Lo annuncia Cgil Napoli, a proposito del corteo che è partito questa mattina da Piazza Mancini, nei pressi di Piazza Garibaldi, con arrivo a Piazza Matteotti, durante il quale gli studenti hanno sfilato con striscioni contro le guerre.

I NUMERI DELL’ADESIONE

Il sindacato svela i numeri sull’adesione: “Nei luoghi di lavoro si registrano percentuali elevate di partecipazione nell’area metropolitana di Napoli con picchi che raggiungono il 100% in diversi presidi produttivi e socio-assistenziali. Nel comparto metalmeccanico, l’astensione dal lavoro tocca l’80% sia alla Lear di Caivano sia al Gruppo Sangiorgio di Acerra, mentre alla Dema di Somma Vesuviana l’adesione si attesta al 70%. Risultati di rilievo anche nella cantieristica e nel manifatturiero: si registra un’adesione totale (100%) alla Fiart Mare, mentre nel calzaturiero la partecipazione raggiunge il 90% alla Melluso e il 35% alla Russo di Casandrino”, prosegue Cgil Napoli.

“Nel settore agroalimentare, infine, incrociano le braccia il 30% dei lavoratori alla De Nigris e il 20% alla Kimbo. Forte mobilitazione anche nei servizi socio-sanitari, educativi e nella scuola – prosegue – L’adesione è totale negli asili nido gestiti dalle cooperative e raggiunge il 90% sia al centro di riabilitazione Istituto Ursi sia alla Rsa Toiano di Pozzuoli. Numerosi, inoltre, gli istituti scolastici del territorio dove oggi non si sono svolte regolarmente le lezioni”.