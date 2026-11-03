Napoli, il ragazzo svedese che viveva in aeroporto «vuole tornare a casa»

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Il comune di Napoli ha reso noto che il ragazzo svedese che da mesi viveva in aeroporto si è messo in contatto con la famiglia ed ha espresso la volontà di tornare a casa

NAPOLI – Il Comune di Napoli informa che «grazie al lavoro congiunto degli assistenti sociali che coordinano il Centro di Prima Accoglienza del Comune di Napoli e dell’Ambasciata di Svezia, Daniel, il giovane cittadino svedese che da mesi viveva all’interno dell’aeroporto di Capodichino, è riuscito a ristabilire i contatti con la propria famiglia. I genitori, che non avevano più sue notizie dallo scorso mese di agosto, sono stati informati e rassicurati sulle condizioni di salute del figlio».

Il 25enne per mesi ha vissuto all’interno dello scalo napoletano. «Nel frattempo ha accettato il supporto proposto dall’Amministrazione comunale per trasferimento in una struttura di accoglienza del territorio. Qui dispone di una sistemazione temporanea e dell’assistenza necessaria. Daniel ha inoltre espresso la volontà di fare ritorno in Svezia. Per questo il Comune di Napoli continuerà a lavorare in stretta sinergia con il Consolato e l’Ambasciata per favorire l’organizzazione del viaggio e accompagnarlo nel percorso di rientro nel proprio Paese», si legge ancora nella nota.

NAPOLI IL GIOVANE SVEDESE CHE VIVEVA IN AEROPORTO TORNERÀ A CASA

«È un risultato raggiunto grazie al lavoro paziente e costante degli operatori sociali e alla collaborazione dell’Ambasciata e del Consolato svedese – ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e del Lavoro, Chiara Marciani -. Dopo un lungo periodo durante il quale aveva rifiutato qualsiasi forma di sostegno, Daniel ha deciso di collaborare con i nostri servizi, consentendoci di costruire un percorso di accompagnamento e di riprendere i contatti con la sua famiglia. Sono particolarmente felice per l’esito di questa vicenda, resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni e dall’impegno di tutte le persone che in questi mesi hanno sostenuto Daniel – ha affermato il Console Onorario di Svezia, Pierluigi Petrone -. Continueremo a lavorare insieme, anche con l’Ambasciata di Svezia a Roma, affinché il giovane possa presto ritrovare serenità e ricongiungersi con i suoi cari».