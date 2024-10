Comicon sbarca in Corea del Sud: il fumetto italiano protagonista al BICOF 2024

3 minuti per la lettura

Comicon porta il fumetto italiano in Corea del Sud: un ponte culturale tra Napoli e Bucheon. Una tappa significativa nelle celebrazioni per il 140º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud.

Il Comicon, celebre festival del fumetto nato a Napoli, si spinge oltre i confini italiani e sbarca in Corea del Sud, segnando un nuovo capitolo nelle celebrazioni per il 140º anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Da oggi al 6 ottobre, il Bucheon International Comics Festival (BICOF) ospiterà una delegazione italiana di artisti e professionisti del settore, consolidando il gemellaggio culturale avviato proprio durante l’edizione del Comicon Napoli 2024, dove la Corea del Sud è stata ospite d’onore.

L’evento rappresenta un’opportunità senza precedenti per la promozione del fumetto e dell’animazione italiana in Corea del Sud, confermando Comicon come un punto di riferimento internazionale nel panorama culturale contemporaneo; un ponte tra l’Italia e il mondo, portando la creatività e il talento italiano su scala globale.

IL GEMELLAGGIO TRA COMICON E COREA DEL SUD

Il legame tra Napoli e la Corea del Sud si è consolidato nel 2024, quando il Comicon ha ospitato una nutrita delegazione di artisti e professionisti coreani, portando al pubblico italiano un assaggio della vibrante cultura pop e artistica del paese asiatico. Ora, è il turno del Comicon di fare rotta verso Bucheon, rafforzando il gemellaggio culturale e proseguendo il dialogo tra le due nazioni attraverso l’arte del fumetto e dell’animazione.

I PROTAGONISTI ITALIANI AL BICOF 2024

A rappresentare l’eccellenza italiana al Bicof saranno tre figure di spicco del panorama artistico: Dario Sansone, musicista e fumettista noto come frontman dei Foja, Marino Guarnieri, regista e illustratore del pluripremiato film d’animazione Gatta Cenerentola, e il maestro del fumetto Tanino Liberatore, creatore del celebre personaggio Ranxerox e definito “il Michelangelo del fumetto”.

I tre artisti non si limiteranno a presenziare, ma saranno al centro di tre importanti esposizioni:

“A Journey through Italian Comics: 12 characters from 1910s to 2020s”, un viaggio attraverso i personaggi più iconici della storia del fumetto italiano;

“Liberatore, the Michelangelo of comics”, una retrospettiva sul genio di Tanino Liberatore;

“MAD Dreams, Animation Art from the heart of Naples”, dedicata all’arte dell’animazione napoletana.

Le mostre offriranno al pubblico coreano una panoramica sulla ricca tradizione del fumetto italiano, attraversando oltre un secolo di storia artistica. Oltre alle esposizioni, il programma prevede una serie di eventi che stimoleranno il dialogo tra gli artisti italiani e il pubblico locale. Tra questi, una performance live che unirà musica e disegno, con una jam session animata da Liberatore e Sansone, un’opportunità unica per fondere arte visiva e sonora in un contesto multiculturale.

FUMETTO, CUCINA E WEBTOON: UN PROGRAMMA RICCO E VARIEGATO

Comicon non è solo arte: anche la cucina italiana avrà un ruolo da protagonista. Grazie al supporto della Regione Campania, una delegazione di chef partenopei, membri dell’Associazione professionale cuochi italiani (Apci), porterà in Corea le eccellenze gastronomiche del sud Italia, arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale offerta ai visitatori del Bicof.

Non mancherà l’attenzione al mondo dell’editoria e del fumetto digitale, con la partecipazione di Matteo Stefanelli, direttore artistico del Comicon, alla Global Webtoons Conference. Stefanelli terrà una conferenza dedicata al fumetto digitale in Italia, sottolineando l’importanza crescente di piattaforme come i webtoon, un formato sempre più apprezzato anche nel mercato italiano, grazie a editori come J-Pop Manga e Jundo.

COMICON: UN PONTE CULTURALE TRA DUE MONDI

La partecipazione del Comicon al Bicof 2024 si apre oggi con una cerimonia inaugurale a cui parteciperanno il sindaco di Bucheon e l’ambasciatrice italiana a Seoul, mentre il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inviato un videomessaggio di saluti. Questo evento è solo l’inizio di una collaborazione destinata a crescere, con esposizioni che rimarranno aperte fino ad aprile 2025 presso il Korea Manhwa Museum, un’istituzione coreana dedicata all’arte del fumetto.