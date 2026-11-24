2 minuti per la lettura

Napoli, riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli dopo sei mesi di restauro: nuova piazza, chioschi regolari e murale rinnovato.

NAPOLI – Chiunque nel cuore di Napoli abbia risalito anche una sola volta la salita di via Emanuele De Deo sa che lì, all’incrocio dove i panni stesi sfiorano i balconi, il tempo smette di scorrere in modo normale e assume un fascino tutto particolare. Nei Quartieri Spagnoli il calcio non è un passatempo, è una lingua madre, è passione e quell’angolo di muro su cui dal 1990 veglia il volto di Diego Armando Maradona è diventato negli anni il salotto a cielo aperto di una città intera. Dopo sei mesi di transenne, silenzio e attesa, oggi 24 novembre 2026, Largo Maradona è tornato a vivere con il taglio del nastro che restituisce a Napoli, ai tifosi e ai turisti arrivati da ogni parte del mondo uno dei suoi luoghi più veri e riconoscibili.

«È una bellissima giornata – ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – si riapre uno dei luoghi più simbolici della città, un luogo di passione, di attrazione enorme e identitario e lo si fa al termine di un percorso di regolarizzazione, di restauro che ha rappresentato, grazie alla collaborazione tra promotori e istituzioni, un passaggio fondamentale. Questo è anche il simbolo di una Napoli che cambia, che mantiene la sua grande anima ma nel rispetto delle regole».

DAL BLITZ A LARGO MARADONA ALLA RINASCITA NEL CUORE DI NAPOLI NEL SEGNO DELLE REGOLE

All’ottobre 2025, quando un blitz delle forze dell’ordine portò al sequestro di carretti e chioschi abusivi che vendevano bibite e gadget. I sigilli chiusero i carretti ma aprirono anche un confronto serrato tra l’amministrazione comunale e gli operatori della zona. Da quel dialogo è nato un accordo preciso: riqualificare l’area interamente a spese dei privati e portare dentro le regole le attività di vendita. «Questo era un luogo che non seguiva le regole di legalità e trasparenza – ha ricordato l’assessora alle Attività produttive, Teresa Armato – abbiamo avviato un dialogo e realizzato un progetto molto innovativo di collaborazione pubblico-privato nel solco della legalità».

LA PIETRA LAVICA, LA LUCE E I COLORI DEL MITO

I lavori, sostenuti dai privati con un investimento di circa 150mila euro, hanno cambiato volto allo slargo senza snaturarne lo spirito popolare. È arrivata una nuova pavimentazione in pietra lavica, insieme a panchine, fioriere. C’è un moderno sistema di illuminazione, chioschi mobili regolari e interventi per abbattere le barriere architettoniche.

Ma il momento più toccante resta quello in cui gli occhi tornano ad alzarsi verso il murale dipinto nel 1990 da Mario Filardi, all’indomani del secondo scudetto. I colori dell’opera sono stati ravvivati, ridando luce allo sguardo del Pibe de Oro, mentre tutto intorno sono stati ricollocati maglie, sciarpe, fotografie e piccoli oggetti lasciati negli anni dalla gente. Perché a Napoli Diego non è una cartolina per turisti. A Napoli, Diego Armando Maradona è un pezzo di famiglia che da oggi torna ad abbracciare il suo quartiere.