Ischia, fuochi d’artificio per Pasqua: 7 feriti

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Sette feriti perché colpiti da schegge di fuochi d’artificio, regolarmente previsti per i festeggiamenti di Pasqua, sull’isola di Ischia

NAPOLI – Fuochi d’artificio per Pasqua sull’isola di Ischia: sette persone lievemente ferite, c’è anche una bambina. È accaduto ieri pomeriggio (5 aprile 2026) a Lacco Ameno (Napoli), durante i festeggiamenti pasquali in piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, quando alcuni fuochi d’artificio regolarmente previsti dal programma hanno ferito 7 persone.

Sarebbero state colpite da frammenti in fase di ricaduta. I feriti si sono recati autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati per lievi bruciature.

Queste le prognosi: per una bambina di 9 anni, 5 giorni di prognosi. Lievissime ustioni anche per un 16enne, gli altri feriti hanno tra i 35 e 50 anni. Sono intervenuti i carabinieri.