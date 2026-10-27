Napoli, strattona bimbo di 5 anni e tenta di portarlo via: denunciato 45enne

Marano di Napoli, un 45enne afferra un bambino di 5 anni davanti casa e tenta di portarlo via. Le urla della madre lo fanno fuggire: denunciato

È accusato di aver strattonato un bambino di 5 anni davanti casa e tentato di portarlo via, un uomo di 45 anni denunciato lunedì dai carabinieri a Marano di Napoli dopo la richiesta di intervento della mamma del piccolo. La madre ha presentato denuncia nella locale Stazione dei Carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto.

TENTA DI PORTARE VIA BAMBINO, DENUNCIATO

Il bambino è stato avvicinato da un uomo mentre rientrava a casa dopo la scuola. L’uomo lo ha afferrato per un braccio, invitandolo a seguirlo con la frase “vieni con me, ti vuole un signore”. Solo l’intervento della madre, accorsa al primo grido, ha fatto desistere l’uomo, che è fuggito. I fatti si sono verificati intorno alle 12:30, davanti all’abitazione della famiglia. Il piccolo era stato appena riaccompagnato a casa dal pulmino scolastico. La madre, affacciatasi come ogni giorno per accogliere i figli, si è accorta che uno sconosciuto tratteneva il bambino per un braccio. Si è precipitata giù per le scale e le sue urla hanno costretto l’uomo ad allontanarsi di corsa. Il bambino, spaventato ma illeso, è stato subito riportato a casa e affidato alle cure dei familiari. La mamma ha chiamato il 112.

MARANO DI NAPOLI, LA DENUNCIA DELLA MANDRE

Nel corso della serata la donna si è presentata alla Stazione Carabinieri di Marano di Napoli per denunciare i fatti. I militari, già intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini. Grazie alle descrizioni fornite dalla madre, alle informazioni raccolte nella zona e ai successivi accertamenti, l’autore è stato identificato e rintracciato in un 45enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato a piede libero e ora la vicenda è ora affidata agli accertamenti delle autorità competenti. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.