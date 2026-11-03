Napoli, due ordigni artigianali rinvenuti in una scuola

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Rinvenuti nei pressi di una scuola a Napoli due ordigni artigianali: si tratta di materiale pirotecnico in deterioramento. L’attenzione da parte delle forze dell’ordine è comunque alta

NAPOLI – Due ordigni artigianali, nascosti nel cancello perimetrale dell’istituto tecnico Nautico e professionale per Industria e artigianato di via Pozzuoli, rinvenuti questa mattina (3 novembre 2026) dai carabinieri della Compagnia Bagnoli a Napoli. Gli ordigni, sequestrati dal nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli, erano costituiti rispettivamente da 3 e 4 kobra legati tra loro con del nastro isolante. L’area è stata bonificata e l’istituto scolastico quindi non evacuato. Ad effettuare la segnalazione ai carabinieri, il personale addetto alle pulizie della scuola, che aveva individuato i dispositivi in prossimità del cancello perimetrale della struttura, nei pressi di una cabina elettrica.

Dagli accertamenti tecnici effettuati è emerso un evidente stato di deterioramento degli oggetti, in parte inglobati dalla vegetazione, ma le attività investigative proseguono per ricostruire la provenienza dei materiali e chiarire le circostanze del loro posizionamento.

MASSIMA ATTENZIONE DA PREFETTURA E FORZE DELL’ORDINE

“Desidero innanzitutto rassicurare la cittadinanza: sulla base dei primi elementi acquisiti, il materiale pirotecnico rinvenuto è caratterizzato da un evidente stato di deterioramento. L’intervento tempestivo dei carabinieri e del personale specializzato ha consentito di mettere in sicurezza l’area e di verificare l’assenza di ulteriori dispositivi” ha detto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

“Ciò non significa, tuttavia, che l’episodio sarà sottovalutato. L’attenzione da parte della prefettura e di tutte le forze dell’ordine è altissima. Ogni segnalazione sarà trattata con la massima serietà e saranno compiuti tutti gli approfondimenti necessari per fare piena luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità. La sicurezza dei cittadini, dei nostri giovani e degli istituti scolastici rappresenta una priorità assoluta. Continueremo a garantire il massimo impegno, attraverso un costante coordinamento tra tutte le componenti istituzionali e le forze dell’ordine, mettendo in campo ogni iniziativa utile a tutelare il territorio e a prevenire qualsiasi situazione che possa destare preoccupazione nella comunità», ha concluso.