Napoli, 14enne con un tirapugni in piazza del Plebiscito, denunciato

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Un 14enne con un tirapugni in piazza del Plebiscito: «Volevo solo postare una storia». Denunciate altre cinque persone nei controlli dei carabinieri.

Un ragazzino di 14 anni con un tirapugni in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. A scoprirlo sono stati i carabinieri durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Il minorenne è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere.

14ENNE CON TIRAPUGNI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO

Alla richiesta dei militari di spiegare perché avesse con sé quell’oggetto, il ragazzo si è scusato: «Volevo solo postare una storia dove mi vedo qui in piazza, sono un bravo ragazzo».

Controlli nella notte a Napoli: tre persone con coltelli

L’attività dei carabinieri è proseguita nel corso della notte e non si è limitata a piazza del Plebiscito. Durante i controlli, i militari hanno trovato altre tre persone, di 23, 50 e 31 anni, in possesso di coltelli.

Per tutti e tre è scattata la denuncia. I coltelli rinvenuti sono stati sequestrati.

Parcheggiatori abusivi, denunciati due uomini

I controlli hanno riguardato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. I carabinieri hanno denunciato due uomini, di 32 e 36 anni, contestando loro anche la violazione del divieto di accesso alle aree urbane.