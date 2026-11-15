Napoli, in scooter investe pedone: un 50enne in prognosi riservata

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Grave incidente a Napoli dove un 23enne in scooter investe un pedone: entrambi feriti e ricoverati, il 50enne è in gravi condizioni in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Mugnano di Napoli, dove un cinquantenne di origine ghanese è stato investito da uno scooter guidato da un giovane di 23 anni. Entrambi sono ricoverati: il pedone lotta per la vita mentre il conducente del mezzo è ricoverato per fratture multiple. I carabinieri sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Questa notte i carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli sono intervenuti in via Pietro Nenni per un investimento pedonale. Secondo una prima ricostruzione, il 50enne di origine ghanese sarebbe stato investito dal 23enne che si trovava a bordo si uno scooter. Il conducente del mezzo è ricoverato per fratture multiple a Giugliano in Campania, all’ospedale San Giuliano. Il 50enne investito è ricoverato nello stesso ospedale in pericolo di vita e in prognosi riservata. Da parte delle forze dell’ordine sono in corso indagini per la ricostruzione dell’esatta dinamica.