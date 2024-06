Scomparso in Messico: task force per cercare il napoletano Leonardo Franco

1 minuto per la lettura

Il 43enne napoletano, Leonardo Franco, è scomparso dal Messico il 2 ottobre 2023, un team investigativo adesso lo cercherà nelle zone controllate dai narcos.

NAPOLI- Inizieranno ufficialmente, domani 22 giugno 2024, le ricerche di Leonardo Franco, il 43enne napoletano scomparso in Messico il 2 ottobre 2023. Le operazioni, che si avvarranno di mezzi speciali e si svolgeranno nello stato di Guanajuato, particolare attenzione del team investigativo si concentrerà in quelle zone ritenute sotto il controllo dei narcos locali.



Leonardo Franco è un 4 enne di Napoli che da diverso tempo viveva nel centroamerica. Sembrerebbe che, secondo la famiglia dell’uomo, il 43enne sarebbe stato sequestrato il 2 ottobre 2023.

Fino adesso le ricerche avviate con l’attivazione del protocollo da parte della commissione nazionale messicana per la ricerca di persone scomparse. Importante è l’impegno messo nel campo delle ricerche del pubblico ministero Marcos Arenas. L’attenzione degli investigatori adesso si concentrerà nelle zone considerate più pericolose dello Stato, quelle sotto il controllo dei narcos locali. Prenderanno parte alla task force anche il padre di Leonardo, Antonio Franco di 71 anni e la presidente dell’associazione Manisco, Virginia Melissa Adamo. Visto l’alto grado di pericolosità delle aree, i due italiani avranno una scorta composta da 16 uomini armati. Questa è stata autorizzata dal sottosegretario alla sicurezza messicana Cabeza de Vaca.

Le operazioni di ricerca vedranno la partecipazione delle forze dell’ordine di Guanajuato, della squadra speciale investigativa delle persone scomparse, dell’Esercito, della Marina e di altri gruppi.