Incidente stradale nel Napoletano, morto motociclista di 31 anni

1 minuto per la lettura

Incidente stradale fatale a Varcaturo, nel Napoletano: morto motociclista di 31 anni. Salma sequestrata per l’autopsia.

VARCATURO, GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) – Un violento schianto sull’asfalto di via Ripuaria, a Varcaturo (Giugliano in Campania), poi il silenzio e le sirene che squarciano la sera. È morto così, poco prima delle 20 di ieri, un motociclista di 31 anni, vittima dell’ennesimo incidente stradale nel Napoletano. Il giovane era in sella alla sua Ducati Monster quando, all’altezza del civico 341, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto su cui viaggiava una coppia. L’impatto è stato devastante. Inutili i tentativi di soccorso: per il centauro non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze utili a ricostruire con precisione quanto accaduto. La salma del 31enne è stata sequestrata e trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giuliano”, dove sarà sottoposta ad autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria. Un atto necessario per chiarire ogni dettaglio e accertare eventuali responsabilità.