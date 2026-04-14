Agguato nella notte a Varcaturo di Napoli: 40enne ferito a colpi di pistola

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Agguato nella notte a Varcaturo di Napoli: 40enne ferito a una mano e braccio a colpi di pistola. La Polizia è già sulle tracce degli aggressori.

GIUGLIANO IN CAMPANIA, 14 APRILE – Notte di paura nell’hinterland a nord di Napoli. Intorno alle 3:00 di questa mattina, la zona di Varcaturo è stata teatro di una sparatoria che ha visto coinvolto un uomo di 40 anni, rimasto ferito mentre si trovava in Via San Nullo. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima agli inquirenti, la dinamica dell’agguato è stata fulminea. Il 40enne ha riferito che due automobili si sarebbero improvvisamente avvicinate alla sua posizione. Da uno dei veicoli sono partiti diversi colpi di pistola che lo hanno raggiunto agli arti superiori. Fortunatamente, l’uomo è stato colpito in modo non grave: i proiettili hanno centrato una mano e un braccio, evitando organi vitali.

INDAGINI SULL’AGGUATO A VARCATURO DI NAPOLI

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Dopo le prime cure e la medicazione delle ferite, i medici hanno sciolto la prognosi: l’uomo non è in pericolo di vita e sarà dimesso nel giro di pochi giorni con una prognosi lieve. Sul caso è scattata immediatamente l’attività investigativa coordinata dagli agenti dei commissariati di Polizia di Giugliano e Pozzuoli. Gli investigatori stanno incrociando i dati della testimonianza con i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private installate lungo principali arterie di collegamento tra Giugliano e il litorale flegreo. Secondo fonti investigative, la Polizia sarebbe già sulle tracce degli aggressori. Si scava nel passato del 40enne e nelle sue frequentazioni per determinare il movente del raid, che ha tutte le caratteristiche di un’intimidazione o di un regolamento di conti.