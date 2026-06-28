Napoli, spaccio di droga con il figlio piccolo: due coniugi in arresto

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Spaccio di droga a Napoli, in arresto una coppia di coniugi trovata in auto con circa 500g di sostanze stupefacenti e il figlio piccolo

NAPOLI – Un blitz nato per controllare la movida del fine settimana si è trasformato nell’arresto di una coppia di insospettabili, beccati a spacciare in auto davanti al figlio. È il bilancio più pesante dell’operazione ad alto impatto condotta dai Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero e dalla Polizia Locale tra via Cilea, piazza Vanvitelli e piazzetta Totò. Tra controlli stradali, sanzioni e segnalazioni per droga, a finire in manette sono stati un uomo di 41 anni e la moglie di 42, trovati in possesso di mezzo chilo di sostanze stupefacenti pronte alla vendita.

I Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero, insieme alla Polizia Locale, hanno passato al setaccio tutte le vie della movida. Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 79 persone identificate, 7 le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga. Denunciato anche un 36enne sorpreso ad esercitare la professione abusiva di parcheggiatore. Effettuati anche controlli alla circolazione stradale. Ad essere attenzione sono le arterie principali della vita notturna in particolare Via Cilea e Piazza Vanvitelli. Saranno 30 le sanzioni al codice della strada elevate.

Nel corso della notte anche 2 le persone a finire in manette. Un uomo, 41enne, e sua moglie, 42 enne, entrambi incensurati, insospettabili, viaggiano in auto in compagnia del figlio. Poco prima, però, i carabinieri notano un movimento sospetto. Un uomo si avvicina all’auto. C’è uno scambio. I carabinieri si mettono sulle loro tracce. L’auto verrà fermata nei pressi di Piazzetta Totò. Parte la perquisizione. Trovati 72 grammi di hashish e 419 grammi di marijuana già suddivisa e pronta per essere venduta. La droga era nascosta in una busta tra le gambe della donna. Nel borsello dell’uomo inoltre mille e 525 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’acquirente è stato segnalato. Arrestati, sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.