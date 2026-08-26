Hashish bianco sequestrato a Pozzuoli, arrestati 4 giovani

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Sequestrati a Pozzuoli e per la prima volta nel Napoletano sette grammi di hashish bianco. Arrestati dai Carabinieri quattro giovani incensurati.

POZZUOLI (NAPOLI) – La nuova frontiera dello spaccio fa la sua prima comparsa ufficiale nella provincia partenopea. I Carabinieri hanno sequestrato a Pozzuoli sette grammi di “white hash”, l’hashish bianco, una variante di sostanza stupefacente ad altissimo principio attivo che da pochi mesi ha iniziato a circolare sul territorio nazionale. L’operazione ha portato all’arresto di quattro ragazzi, tutti incensurati e di età compresa tra i 20 e i 26 anni.

L’INSEGUIMENTO IN E-BIKE E IL BLITZ NEL BOX

L’intervento è scattato durante la notte in via Matilde Serao. La pattuglia dei Carabinieri ha notato un giovane in sella a una e-bike che, alla vista delle divise, ha accelerato nel tentativo di seminare i militari. La sua fuga si è conclusa all’interno di un garage della zona, dove il ragazzo ha cercato riparo. I Carabinieri hanno immediatamente fatto irruzione nel locale, sorprendendo all’interno il giovane inseguito insieme ad altri tre coetanei.

IL SEQUESTRO A POZZUOLI E LE INDAGINI SULLA FILIERA DELL’HASHISH BIANCO O “WHITE HASH”

La successiva perquisizione del box ha confermato i sospetti degli investigatori. Oltre a 1.500 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e a un bilancino di precisione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa 100 grammi di sostanze tradizionali tra hashish e marijuana. La vera sorpresa è arrivata dall’ispezione di un piccolo barattolo, al cui interno erano custoditi 7 grammi di hashish bianco. Per i quattro ragazzi è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono ora in corso approfondite indagini per ricostruire i canali di rifornimento e la filiera che ha introdotto questa nuova droga nel mercato napoletano.

LA TECNICA DELL’HASHISH BIANCO O WHITE HASH

Questa raffinata tecnica di lavorazione permette un risultato non solo cromatico ma anche un estratto dalla potenza straordinaria. Il concentrato di THC del white hash è in grado di superare il 70% rispetto all’hashish classico che si attesta di solito tra il 10 e il 30%. Questa scoperta dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli ricorda, per certi versi, quella del miele da sballo trovato ad Arzano lo scorso giugno.