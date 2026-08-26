Napoli, ruba un condizionatore dall’Istituto Tumori Pascale: Denunciato 48enne

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Napoli, ruba un condizionatore dall’Istituto Tumori Pascale: denunciato un dipendente. Il direttore Di Mauro ringrazia i Carabinieri.

NAPOLI – I Carabinieri della Compagnia Vomero hanno identificato e denunciato per furto aggravato il presunto autore della sottrazione di un condizionatore portatile da una delle sale d’attesa dell’Istituto dei tumori “Pascale” di Napoli. L’operazione, completata in poche ore, ha permesso di restituire il dispositivo alla struttura ospedaliera.

RUBA UN CONDIZIONATORE DALL’ISTITUTO TUMORI DI NAPOLI: LE INDAGINI E LA RICOSTRUZIONE DEGLI INQUIRENTI

Le indagini sono scattate immediatamente dopo la formale denuncia presentata dai vertici dell’istituto sanitario. L’analisi minuziosa dei filmati ad alta definizione registrati dal nuovo impianto di videosorveglianza ha permesso ai militari dell’Arma di ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo – un 48enne incensurato residente a Pozzuoli e dipendente di una ditta esterna appaltatrice dei servizi – ha avvolto il condizionatore in un sacco nero della spazzatura e, sfruttando un momento di assenza dei pazienti, lo ha trasportato su un carrello fino alla propria autovettura. La targa del veicolo, immortalata nitidamente dalle telecamere, ha consentito l’immediata localizzazione del responsabile e il recupero del maltolto.

IL GRAZIE DEL DIRETTORE GENERALE E IL NODO SICUREZZA

L’episodio ha raccolto il commento del Direttore Generale del Pascale, Maurizio di Mauro, che ha voluto esprimere il proprio plauso all’operato dell’Arma: «Ringrazio i carabinieri per la tempestività e l’accuratezza con cui hanno condotto le indagini. Episodi come questo richiamano l’attenzione su un fenomeno che negli ultimi anni è diventato una vera e propria emergenza: i furti all’interno degli ospedali, luoghi che dovrebbero essere innanzitutto presidi di cura, sicurezza e tutela dei pazienti». Il direttore ha inoltre evidenziato l’efficacia degli investimenti tecnologici recentemente intrapresi per garantire una videosorveglianza capillare a tutela di pazienti, operatori e patrimonio della struttura.