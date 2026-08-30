Giugliano: infermiera picchiata mentre soccorre un’anziana, un arresto

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Aggredita e picchiata a Giugliano, mentre prestava soccorso a un’anziana, un’infermiera del San Giuliano; in arresto una 54enne già nota alle forze dell’ordine

Ancora violenza nelle corsie d’ospedale. A Giugliano in Campania, un’infermiera del “San Giuliano” è stata brutalmente aggredita a pugni e schiaffi alle spalle mentre stava prestando le prime cure a un’anziana donna appena giunta in auto al pronto soccorso. Nonostante le percosse subite per pretenderne un intervento immediato a scapito della gravità dei pazienti, la sanitaria è riuscita a mettere al sicuro l’assistita prima di dare l’allarme: i Carabinieri hanno arrestato una 54enne già nota alle forze dell’ordine.

È al triage del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania quando sente il rumore insistente di un clacson. Un’auto è appena arrivata davanti all’ospedale. L’infermiera esce per capire cosa stia accadendo. La vettura si ferma e all’interno c’è un’anziana donna che ha bisogno di aiuto. Non c’è tempo da perdere. L’infermiera inizia subito a prestarle soccorso. Ma proprio mentre è impegnata ad aiutare la donna, alle sue spalle qualcuno la aggredisce.

Con il solo intento e accelerare i tempi dei soccorsi, la colpisce con pugni e schiaffi alla schiena. Nonostante i colpi ricevuti, l’infermiera riesce a portare l’anziana all’interno del Pronto Soccorso, affidandola alle cure del personale sanitario. Chiama il 112. Sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano ricostruiscono quanto accaduto. A finire in manette è dunque una 54enne, già nota alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di lesioni personali ai danni di personale sanitario.