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Omicidio a Pimonte: Raffaele Afeltra 69enne è stato ucciso a colpi di pistola. Indagano i Carabinieri per chiarire la dinamica.

PIMONTE (NAPOLI) – Una nuova ombra di violenza si abbatte sull’area montana dei Monti Lattari. Nella serata di ieri, 30 agosto 2026, si è consumato un grave fatto di sangue nel comune di Pimonte, in provincia di Napoli, dove un uomo di 69 anni, Raffaele Afeltra, è stato freddato a colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata affiancata da uno o più aggressori al momento sconosciuti, che hanno esploso al suo indirizzo diversi colpi di pistola senza lasciargli scampo. La sequenza esatta dei fatti è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. Dovranno stabilire le modalità dell’attacco e l’eventuale presenza di testimoni al momento della sparatoria.

L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE A PIMONTE E LE INDAGINI IN CORSO PER L’OMICIDIO DI RAFFAELE AFELTRA

Sul luogo del delitto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia unitamente ai militari del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Gli investigatori hanno avviato i rilievi tecnico-scientifici per repertare i bossoli e acquisire ogni elemento utile alla ricostruzione del quadro criminale. Le attività d’indagine proseguono a ritmo serrato su più fronti. Si cerca di chiarire sia l’esatta dinamica dell’agguato sia la matrice dell’omicidio.