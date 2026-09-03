Castellammare, 37 dosi di crack nascoste in custodia per occhiali: Arrestati                                   

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Castellammare di Stabia due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri con 37 dosi di crack nascoste in un portaocchiali.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) – Un controllo di routine a notte fonda si è trasformato nell’ennesimo sequestro di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto due giovani, un ventottenne già noto alle forze dell’ordine e un venticinquenne incensurato, sorpresi in possesso di decine di dosi di crack pronte per la vendita al dettaglio.

IL CONTROLLO A CASTELLAMMARE E IL TENTATIVO DI DISFARSI DEL CRACK

L’operazione è scattata durante un servizio di pattugliamento strategico in via Regina Margherita. Alla vista della gazzella dell’Arma che si avvicinava per procedere alle verifiche d’identità, la coppia ha mostrato un immediato e sospetto nervosismo. Nel tentativo di eludere l’ispezione, uno dei due ha cercato di disfarsi con un gesto rapido di un involucro, lanciando a poca distanza una custodia rigida per gli occhiali. Azione che non è sfuggita agli occhi dei militari, i quali hanno prontamente recuperato l’oggetto ed eseguito una perquisizione personale sui due fermati.

IL SEQUESTRO E LE MANETTE

All’interno dell’astuccio per gli occhiali i Carabinieri hanno rinvenuto ben 37 dosi confezionate di crack, per un peso complessivo di circa 18 grammi. Nelle tasche dei giovani è stata inoltre trovata la somma di 80 euro in banconote di piccolo taglio. Questa è stata sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per il ventottenne e per il compagno di venticinque anni sono immediatamente scattate le manette, L’accusa per loro è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso, ponendoli a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.