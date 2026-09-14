Castellammare di Stabia, sequestra e violenta ragazza conosciuta sui social: Arrestato

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Attira in cantina una ragazza che sequestra e violenta per ore una ragazza a Castellammare di Stabia: arrestato 26enne. Si erano conosciuti sui social.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI)- L’ha attirata con l’inganno in un locale buio e isolato, trasformando un incontro nato sul web in un vero e proprio incubo. Un giovane di 26 anni è posto in arresto con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una ragazza poco più che maggiorenne, conosciuta sui social network. I fatti si sono verificati nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

SEQUESTRA E VIOLENTA UNA RAGAZZA: L’INCUBO DELLA GIOVANE NELLA CANTINA DI CASTELLAMMARE DI STABIA

La vittima è stata trattenuta contro la sua volontà per diverse ore all’interno di una cantina priva di illuminazione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’aggressore l’ha costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali. Avrebbe anche ricorso a percosse, minacce e persino all’utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini avviate a seguito della segnalazione hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Da qua sono scattate le manette ai danni del presunto responsabile, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.