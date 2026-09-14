Napoli, furto di iPhone da deposito delle aste giudiziarie a Giugliano

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Furto di smartphone Apple sequestrati a “Napolitano Store” da un deposito di aste giudiziarie a Giugliano: i Carabinieri indagano sul colpo.

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI)- Furto nella zona industriale. Diversi smartphone di ultima generazione a marchio Apple, destinati alla vendita all’asta giudiziaria, sono stati trafugati da un locale di custodia dei beni sequestrati. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti d’urgenza, all’interno dell’area ASI, a seguito della segnalazione dell’intrusione. I dispositivi rubati appartengono al lotto confiscato all’attività commerciale “Napolitano Store”.

DAL SEQUESTRO AL FURTO NEL DEPOSITO DI ASTE GIUDIZIARIE

I telefoni finiti nel mirino dei ladri facevano parte dell’intero compendio aziendale sequestrato la scorsa primavera. la Guardia di Finanza di Napoli li aveva sequestrati a a una società di Casalnuovo attiva nel commercio di elettrodomestici e telefonia. L’azienda era già stata raggiunta nel settembre precedente da un maxi provvedimento di sequestro da 5,7 milioni di euro, confermato dal Tribunale del Riesame. Su decreto emesso dal GIP del Tribunale di Nola ed eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, i finanzieri avevano apposto i sigilli ai punti vendita “Napolitano Store”. Marchio questo noto al grande pubblico anche per l’intensa presenza del proprietario sui canali social, con decine di contenuti pubblicati quotidianamente.