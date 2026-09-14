Posillipo, devasta un locale e picchia il titolare per le Red Bull: Arrestato 36enne

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Picchia il titolare con una sedia e devasta il locale a Posillipo per cinque Red Bull: arrestato 36enne olandese dopo la fuga.

NAPOLI- Una notte di pura violenza si è consumata nel quartiere di Posillipo, dove un 36enne olandese, originario della Repubblica Dominicana, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina dopo aver aggredito il titolare di un’attività commerciale. L’episodio si è verificato intorno alle ore 23 di ieri sera, 13 settembre 2026, in via Petrarca. L’uomo è entrato all’interno del locale, ha prelevato dagli scaffali alcune lattine di Red Bull e delle bottigliette d’acqua ma, nel momento in cui la compagna del titolare gli ha chiesto di saldare il conto, ha iniziato a urlare violentemente. Il proprietario è subito intervenuto per riportare la calma, ma il 36enne lo ha prima minacciato e successivamente aggredito con calci e pugni.

PICCHIA IL TITOLARE, DEVASTA IL LOCALE E POI FUGGE IN AUTO PER LE VIE DI POSILLIPO

Non contento della prima aggressione, l’uomo ha afferrato una sedia di legno presente nell’attività, spaccandola e utilizzandone i resti come arma per colpire più volte il commerciante. Il titolare e la compagna sono riusciti a trovare un riparo rifugiandosi all’interno di un locale di servizio. L’aggressore ha quindi accanito la propria furia contro la porta d’ingresso, danneggiandola e urlando ai due: «Uscite fuori che vi ammazzo». Subito dopo ha afferrato le bevande ed è fuggito a bordo di un’automobile Bmw Serie 5 con targa olandese.

L’INTERCETTAZIONE DEI CARABINIERI E L’ARRESTO

Raccolti i dettagli dell’autovettura e la descrizione del responsabile fornita dalle vittime, i Carabinieri hanno fatto scattare le ricerche in tutta la zona. L’auto è stata intercettata e bloccata in via Dohrn, poco dopo essere stata segnalata nell’area di Mergellina. Durante la perquisizione dell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto cinque lattine vuote di Red Bull, ponendo il veicolo sotto sequestro per svolgere ulteriori accertamenti. Il titolare del locale, condotto al pronto soccorso, è stato medicato dai sanitari e giudicato guaribile in sette giorni a causa di una contusione al polso sinistro, un trauma cranico non commotivo con ematomi e un’infrazione delle ossa nasali. Il 36enne dominicano è stato condotto in carcere con l’accusa di rapina.