Napoli, giovane di 21 anni accoltellato alla schiena

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NAPOLI – Alle 4 della scorsa notte i Carabinieri sono intervenuti nell’Ospedale Pellegrini per un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato ferito alla schiena da un’arma da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, sembrerebbe che il giovane sia stato inseguito da alcune persone. Il fatto è successo a Napoli all’altezza dell’incrocio in via Giacomo Savarese (quartiere Pendino) dove il giovane è stato colpito alle spalle.

Il 21enne, ricoverato per ferite da arma da taglio in zona lombare e dorsale, non è – secondo le notizie in possesso ai militari – in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli- Stella per ricostruire la dinamica.