Giugliano, grave incidente sulla Domitiana: un morto

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Tragedia sulla Domitiana: un morto e quattro auto coinvolte in un grave incidente a Giugliano in Campania. La strada statale 7 Quater è provvisoriamente chiusa con traffico deviato, mentre sul posto operano soccorsi e forze dell’ordine.



Finisce in tragedia con il bilancio di un morto l’incidente che questa mattina (20 settembre 2026) ha coinvolto quattro auto in provincia di Napoli. In seguito allo scontro, la cui dinamica è in corso di accertamento, la strada statale 7 Quater “Via Domitiana” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma a Giugliano in Campania (Na). La circolazione è temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Lago Patria. Il personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.