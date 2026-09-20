Napoli, accoltellato mentre tenta di sedare una lite, arrestato 19enne

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Un uomo tenta di sedare una lite e in cambio viene accoltellato, arrestato a Napoli con l’accusa di tentato omicidio un 19enne incensurato

NAPOLI – I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con utilizzo del braccialetto elettronico. L’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, riguarda un 19enne incensurato. Il giovane per gli inquirenti risulta essere gravemente indiziato del reato di tentato omicidio nei confronti di un 58enne di origine ucraina.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti nell’immediato e successivamente all’esito delle attività di indagine, il giovane avrebbe colpito ferendo la vittima con un fendente nel culmine di una lite in cui il ferito sarebbe intervenuto con l’obiettivo di sedare gli animi e riportare la calma.

L’episodio, nello specifico, risale alla notte dello scorso 30 agosto 2026 quando nei giardini del Molosiglio nel quartiere Chiaia è avvenuto il ferimento. Le indagini dei militari, grazie anche alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nell’area, hanno permesso di accertare i fatti in via sommaria. La vittima, intervenuta per sedare una lite tra giovani, è colpita da un fendente sferrato da parte dell’indagato mentre tenta di riportare tutti alla calma.

Ovviamente le indagini sono ancora nella fare iniziale e l’eventuale responsabilità del giovane dovrà essere accertata in sede processuale.