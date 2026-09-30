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Trentola Ducenta, allaccio abusivo al bar: consuma 181mila euro di corrente senza contatore per cinque anni. Denunciato il titolare.

Un locale commerciale situato lungo la circumvallazione esterna è finito al centro di una pesante indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Qualiano. Il titolare dell’esercizio, un uomo di 39 anni residente a Trentola Ducenta, è stato formalmente denunciato a piede libero con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, che hanno operato con il supporto tecnico e la collaborazione del personale specializzato dell’Enel, l’attività commerciale sarebbe andata avanti per ben cinque anni — per un totale stimato di 1.825 giorni — senza un regolare contratto di fornitura né un contatore attivo.

ALLACCIO ABUSIVO NEL BAR DI TRENTOLA DUCENTA

Ciononostante, il bar riusciva a far funzionare a pieno regime tutte le attrezzature professionali necessarie, inclusi frigoriferi, registratori di cassa, fornetti e la macchina per il caffè. Gli accertamenti tecnici e le verifiche sui consumi stimati hanno permesso di quantificare l’energia illecitamente prelevata dalla rete pubblica nel corso di questo lustro, stimando un danno economico complessivo superiore ai 181 mila euro. Per il trentanovenne sono così scattate le denunce di rito.