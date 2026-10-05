Torre del Greco, picchia la compagna incinta davanti al figlio di 3 anni, arrestato 27enne

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Aggredisce la compagna incinta nella loro casa di Torre del Greco, la 23enne finisce in ospedale. Arrestato dai carabinieri un 27enne

Una 23enne incinta è stata aggredita dal compagno nella loro abitazione di Torre del Greco. I carabinieri hanno arrestato il 27enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’aggressione in via Circumvallazione a Torre del Greco

L’intervento è scattato nella notte, tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2026, dopo una segnalazione relativa a una giovane donna aggredita in via Circumvallazione. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno raggiunto la strada all’altezza del civico 139.

I militari hanno trovato la 23enne con il volto sanguinante e tumefatto. Secondo quanto ricostruito durante i primi accertamenti, poco prima il compagno l’avrebbe colpita più volte con schiaffi e pugni mentre i due si trovavano all’interno dell’abitazione.

La donna è al quarto mese di gravidanza

La vittima, al quarto mese di gravidanza, ha ricevuto le prime cure e poi è stata trasferita all’ospedale Maresca. I medici le hanno riscontrato plurime contusioni e traumi da percosse, assegnandole una prognosi di 15 giorni.

Dopo le dimissioni, la 23enne è stata accompagnata insieme al bambino in una struttura protetta, dove potrà ricevere assistenza e tutela.

Arrestato il compagno

Nel frattempo, i carabinieri hanno rintracciato il 27enne a poca distanza dall’abitazione familiare. I militari lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.