Giugliano in Campania, lite in comunità per minori: Due feriti, uno è grave

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Lite in una comunità per minori a Giugliano Campania: due adolescenti feriti a coltellate, uno è in codice rosso, ricercato l’aggressore.

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) — Momenti di grave tensione oggi pomeriggio 6 ottobre 2026 in una struttura per minori della provincia partenopea. È di due minori feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di una lite scoppiata all’interno di una comunità in provincia di Napoli.

L’allarme è scattato quando «questo pomeriggio, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti presso una comunità alloggio per minori». Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la situazione è degenerata rapidamente: «Durante una lite, scoppiata per motivi ancora da chiarire, un minore poi fuggito avrebbe ferito due coetanei con un coltello».

I SOCCORSI NELLA COMUNITÀ PER I MINORI E LE INDAGINI DEI CARABINIERI GIUGLIANO DI CAMPANIA

La violenza dell’aggressione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari del 118. Le conseguenze peggiori le ha subite uno dei due ragazzi coinvolti: «Uno di questi è stato portato all’ospedale San Giuliano in codice rosso, l’altro è stato medicato sul posto dal 118».

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per i rilievi scientifici e per raccogliere le prime testimonianze utili a chiarire l’esatta sequenza degli eventi. Al momento «dinamica da ricostruire, sono in corso le ricerche e le indagini dei carabinieri» per rintracciare il giovane resosi irreperibile subito dopo l’episodio.