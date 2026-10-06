Sorrento: incidente nella notte, morto 20enne

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Incidente stradale: perde il controllo dello scooter e va fuori strada, morto sul colpo un 20enne a Sorrento. Aperta un’inchiesta

NAPOLI – È morto nella notte in un incidente stradale, il 20enne Dario Crotti, giovane residente a Sant’Agnello (Napoli). I carabinieri sono intervenuti stanotte (6 ottobre 2026) poco prima delle 2 a Sorrento, in via Nastro d’Argento. Poco prima e per cause in corso di accertamento il 20enne ha perso il controllo dello scooter Sim 125 sul quale era in sella uscendo fuori strada. Il ragazzo è deceduto sul colpo.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta: il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro dello scooter, mentre la salma resta a disposizione ed è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare di Stabia per l’autopsia.