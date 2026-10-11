Napoli, donna incinta viene dimessa, torna in ospedale e muore insieme alla bimba

Greta Astarita, 33enne di Piano di Sorrento incinta al settimo mese, è morta al San Leonardo di Castellammare di Stabia poche ore dopo essere dimessa. Morta anche la bimba: aperta l’inchiesta della Procura di Torre Annunziata

Una donna di 33 anni muore al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo. La donna e la bimba, decedute nella giornata di ieri, sabato 10 ottobre 2026, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). A perdere la vita Greta Astarita, 33enne residente a Piano di Sorrento

DONNA INCINTA MUORE DOPO LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE

Greta Astarita, già madre di un bambino, si era recata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo per forti dolori all’inguine. Secondo quanto ricostruito, dopo una visita e una serie di accertamenti i sanitari avrebbero ritenuto che le sue condizioni non richiedessero il ricovero, disponendo la dimissione.

Poco dopo il ritorno a casa, però, il dolore sarebbe ripresentato in forma più violenta. La 33enne avrebbe perso conoscenza davanti ai familiari, che hanno chiamato i soccorsi e fatto trasportare la donna nuovamente in ospedale in condizioni gravissime.

IL TRASPORTO D’URGENZA IN OSPEDALE

Da qui il trasporto d’urgenza, nuovamente al San Leonardo dove però, in poco tempo, la situazione sarebbe precipitata: da quanto hanno raccontato i familiari agli agenti del commissariato di polizia (presso il quale hanno sporto denuncia e che ora si occupa del caso), prima i medici avrebbero comunicato della morte della piccola che la donna portava in grembo e poi, nel pomeriggio di ieri, sabato 10 ottobre 2026, e dopo un drammatico ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Castellammare di Stabia, il decesso della 33enne.



Sarà ora l’indagine aperta a seguito dell’esposto a chiarire quanto effettivamente accaduto e se, soprattutto, si sarebbe potuto evitare un epilogo tanto tragico alla luce anche del primo accesso effettuato presso lo stesso nosocomio.