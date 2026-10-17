Napoli, ferì a colpi di pistola di un 15enne in piazza mercato: Arrestato grazie a immagini

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Arrestato a Napoli un ragazzo per il ferimento a colpi di pistola di un quindicenne in piazza Mercato. Contestata l’aggravante mafiosa.

NAPOLI —Lo scorso 17 maggio 2026, in piazza Mercato, a Napoli, un ragazzino di 15 anni venne ferito all’anca e alla coscia, con un colpo di pistola. All’alba di oggi, 17 ottobre 2026, è scattata la misura cautelare per il presunto responsabile dell’aggressione: stamattina un ragazzo è stato arrestato per quel ferimento: è accusato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e di lesioni personali, il tutto aggravato dall’utilizzo di modalità mafiose.

LA LITE IN PIAZZA E I SOCCORSI AL MINORE

La ricostruzione dell’evento riconduce l’aggressione a futili motivi degenerati in un atto di estrema gravità: accadde tutto per una lite. Nell’immediato, le dichiarazioni della giovane vittima avevano fornito un quadro parziale e confuso dell’accaduto. Il ragazzino raccontò, nell’immediatezza dei fatti, di essere stato ferito da alcuni sconosciuti. Fu ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita.

ARRESTATO IL PRESUNTO AUTORE CHE FERÌ A COLPI DI PISTOLA: LE INDAGINI DELLA MOBILE DI NAPOLI E L’ANALISI DELLE TELECAMERE

I riscontri investigativi sono proseguiti senza sosta fino all’identificazione del sospettato: ma da quella notte sono partite le indagini della Squadra mobile di Napoli. Centrali sono risultate essere le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia in Piazza Mercato che nelle vicinanze del luogo del ferimento. Le immagini hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare il presunto autore che è stato rintracciato la scorsa notte.