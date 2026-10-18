Napoli, 18enne denuncia: «Sequestrata, drogata e violentata da otto uomini»

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Una ragazza di 18 anni ha presentato denuncia alla Polizia di Napoli, il racconto del sequestro e delle e violenze in un appartamento vicino la stazione centrale

È al vaglio degli inquirenti la denuncia di una ragazza di 18 anni, di origini ucraine e residente a Pozzuoli, che alla Polizia avrebbe raccontato di essere stata sequestrata, drogata e violentata da otto uomini in un appartamento del quartiere Vasto, nei pressi di via Bologna e poco distante dalla Stazione Centrale di Napoli. Del caso riferiscono l’edizione napoletana di Repubblica e il Roma.

LA DENUNCIA DELLA GIOVANE

La giovane si è presentata al commissariato in stato di choc e con alcuni segni di violenza sul corpo. I medici dell’ospedale Cardarelli, dove è arrivata a bordo di un’ambulanza del 118, le hanno riconosciuto una prognosi di trenta giorni per aggressione fisica e sessuale, avviandola al percorso dedicato alle vittime di violenza, il cosiddetto Codice Rosa.

L’ALLARME DELLA MADRE

A far scattare l’allarme sarebbe stata la madre della ragazza, che nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre ha contattato la Polizia. La donna ha riferito che la figlia, dopo essere uscita dall’appartamento all’alba, aveva trovato riparo nei bagni di un fast food e l’aveva chiamata raccontando quanto accaduto.

Secondo la ricostruzione fornita dalla giovane, sarebbe stata portata in una casa dove si trovavano otto uomini. Due di loro l’avrebbero abusata dopo averle iniettato una sostanza stupefacente. La ragazza avrebbe inoltre dichiarato di non ricordare come fosse finita nell’appartamento e di essere uscita soltanto poco prima dell’alba.

NAPOLI, LA DENUNCIA E LE INDAGINI DELLA SQUADRA MOBILE

La denuncia è ora oggetto di verifiche da parte della Squadra mobile della Questura di Napoli, che dovrà ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e acquisire ogni elemento utile alle indagini.

Restano ancora da chiarire diversi aspetti, a partire dal periodo compreso tra il rientro della ragazza dalla costiera sorrentina con la Circumvesuviana e il momento in cui sarebbe tornata lucida nell’appartamento al Vasto.

Al momento non risultano arresti né provvedimenti cautelari nei confronti dei presunti responsabili. Le informazioni diffuse finora riguardano infatti le dichiarazioni rese dalla giovane e gli accertamenti sanitari in corso.