Napoli, furto di farmaci oncologici sperimentali al Istituto “Pascale”: Due arresti

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Arrestati a Napoli una guardia giurata e un altro uomo per il furto di farmaci oncologici sperimentali da 822mila euro al Pascale.

NAPOLI — Un colpo milionario che ha messo a rischio la salute dei pazienti e la ricerca scientifica: svolta nelle indagini sul clamoroso furto di farmaci oncologici salvavita e sperimentali messo a segno il 17 settembre 2025 all’Istituto Nazionale Tumori «Fondazione Pascale» di Napoli, che ha causato un danno di oltre 822mila euro al Servizio Sanitario Nazionale.

Nelle prime ore di oggi, 22 ottobre 2026, i Carabinieri della Compagnia Vomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP su richiesta della Procura di Napoli, nei confronti di due persone ritenute responsabili di furto aggravato.

NAPOLI, FURTO DI FARMACI ONCOLOGICI: IL RUOLO DELLA GUARDIA GIURATA E IL «PROFESSIONISTA» DEI FURTI

Le complesse attività investigative, condotte tra settembre e ottobre 2025 attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, intercettazioni ambientali, perquisizioni e sequestri, hanno permesso di ricostruire la dinamica interna dell’assalto alla farmacia dell’ateneo ospedaliero.

Tra gli arrestati figura una guardia giurata, dipendente di una delle società incaricate del servizio di vigilanza dell’istituto, che avrebbe facilitato l’accesso alla struttura disattivando intenzionalmente i sistemi di allarme. Il secondo destinatario del provvedimento cautelare è invece un pregiudicato appartenente a un gruppo criminale specializzato in raid della stessa natura, già noto alle forze dell’ordine per un colpo analogo consumato nel 2024 ai danni del Policlinico Universitario «Federico II».

RUBATE MOLECOLE NON ANCORA IN COMMERCIO: L’ALLARME DI GRATTERI

A rendere particolarmente grave la vicenda è la natura del materiale asportato: tra i medicinali sottratti figuravano infatti anche farmaci sperimentali composti da molecole innovative non ancora immesse sul mercato, oltre a terapie salvavita indispensabili per i trattamenti oncologici quotidiani.

I dettagli e la rilevanza sociale dell’operazione sono stati evidenziati in una nota ufficiale firmata dal Procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri: «Il disvelamento di tali odiosi reati conferma l’impegno delle istituzioni nel contrasto a fenomeni criminali di particolare allarme sociale, quali la sottrazione illecita di farmaci oncologici salvavita e sperimentali per la cura dei pazienti affetti da patologie oncologiche».