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Furto in casa del calciatore del Napoli Alisson Santos a Giugliano: i ladri hanno rubato gioielli e l’auto, poi ritrovata a Villaricca.

NAPOLI — Brutta disavventura per l’attaccante del Napoli Alisson Almeida de Santos. Nelle prime ore di questa mattina, 25 ottobre 2026, il calciatore si è accorto della presenza di malviventi all’interno della propria abitazione a Giugliano in Campania al momento del risveglio. Il giocatore, attualmente fuori dal campo per infortunio, ieri sera era presente in tribuna allo stadio per assistere alla sfida di campionato Napoli-Roma. Secondo quanto reso noto dalla Prefettura di Napoli, i malviventi sono riusciti a sottrarre dall’abitazione un orologio e diversi oggetti di valore e gioielli. Per guadagnare velocemente la fuga, la banda si è poi impossessata dell’automobile dello stesso attaccante azzurro. Il veicolo è stato successivamente intercettato e ritrovato dai Carabinieri nel territorio del vicino comune di Villaricca, dove era stato abbandonato.

INTENSIFICATI I CONTROLLI DOPO IL FURTO IN CASA DEL CALCIATORE DEL NAPOLI: COMITATO SICUREZZA CON I SINDACI DELL’AREA NORD

A seguito dell’episodio, il Prefetto di Napoli ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza sul territorio, rivolgendo particolare attenzione alle aree residenziali e alle principali arterie di collegamento dell’area nord della città metropolitana, al fine di prevenire reati contro il patrimonio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La vicenda sarà inoltre oggetto di un approfondito esame durante la prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui prenderanno parte anche i sindaci dei comuni interessati per definire nuove strategie di contrasto alla criminalità diffusa.