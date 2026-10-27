Tifoso aggredito a Pozzuoli: 8 arresti, confessa ultrà che ha colpito 34enne

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Tifoso aggredito a Pozzuoli: otto arresti nel Napoletano per l’aggressione al 34enne Mario Spedaliere. Un 19enne confessato l’assalto con una mazza.

POZZUOLI — Otto persone, di cui cinque maggiorenni e tre minorenni, sono state arrestate nel corso della notte del 27 ottobre 2026 da Polizia di Stato e Carabinieri al termine delle indagini sulla violenta rissa avvenuta domenica scorsa a Pozzuoli dopo la partita tra Puteolana e Portici. Gli accertamenti, coordinati dai pm Siracusa e Regine, hanno fatto luce sull’aggressione ai danni di Mario Spedaliere, tifoso 34enne del Portici rimasto gravemente ferito alla testa ed attualmente ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria delle Grazie della cittadina flegrea.

TIFOSO AGGREDITO A POZZUOLI, LE INDAGINI E IL PROVVEDIMENTO DI ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA

A tutti gli indagati viene contestato il reato di rissa aggravata. Quattro arresti in flagranza differita sono stati eseguiti dai Carabinieri a carico di due 19enni, un 18enne e un 17enne. Gli altri quattro provvedimenti sono stati notificati dal Commissariato di Pozzuoli e riguardano due 17enni, un 19enne e un 38enne amico della vittima, quest’ultimo rintracciato e arrestato a Portici. Oltre alla rissa, al 17enne fermato dai militari e al 19enne autore materiale dell’aggressione viene contestato anche il reato di lesioni gravissime.

LA CONFESSIONE DEL 19ENNE E LA MISURA CAUTELARE

Tra i fermati c’è infatti il 19enne ultras della Puteolana che ha confessato di aver colpito il 34enne alla testa con una mazza di legno. Il giovane, fratello di un collaboratore di giustizia, risulta affetto da una patologia valutata al momento incompatibile con la custodia cautelare in carcere. Per questo motivo è l’unico tra gli arrestati a non essere stato trasferito in una cella d’istituto di pena.