Napoli, investito e ucciso da una moto 76enne mentre attraversava

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Attraversava la strada un uomo di 76anni quando una moto lo ha investito e ucciso a Napoli. Nonostante i soccorsi immediati, per l’uomo è morto per le gravi lesioni riportate. In corso indagini e accertamenti

NAPOLI — Drammatico incidente stradale nella serata di ieri in via Pietro Castellino, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita travolto da una moto mentre attraversava la strada. Nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale Cardarelli, il pensionato è deceduto nella notte per le gravi lesioni riportate.

L’incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri (30 ottobre 2026) in Via Pietro Castellino, intorno alle 19:15, all’altezza del civico 155, nel tratto compreso nella parte alta della strada in direzione Via Antonio D’Antona. Un uomo di 76 anni, mentre era in fase di completamento dell’attraversamento della carreggiata, è stato investito da un motociclo condotto da un 51enne. Le condizioni del pedone sono apparse immediatamente molto gravi. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove alle 1 di notte i medici ne hanno constatato il decesso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha eseguito i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione dell’accaduto. La moto è sottoposta a sequestro e ritirata la patente al conducente inoltre sottoposto agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa vigente, finalizzati alla verifica dell’eventuale stato di alterazione psicofisica.

La salma risulta trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza, compresa l’eventuale disposizione dell’esame autoptico. Sono tuttora in corso le indagini da parte del personale dell’Infortunistica Stradale, che sta provvedendo all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e all’individuazione di eventuali testimoni, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.