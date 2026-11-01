Napoli, 23enne accerchiato e accoltellato al polmone

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Un 23enne della provincia di Caserta è stato accoltellato al polmone dopo essere stato accerchiato all’uscita di una discoteca di Napoli

Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in ospedale a Napoli dopo essere stato accoltellato all’uscita di una discoteca nella zona di Coroglio. Il giovane, originario di Macerata Campania, ha riportato ferite da arma da taglio al polmone e alla schiena.

Ha raccontato di essere stato accerchiato e accoltellato dopo la notte in discoteca, il 23enne ricoverato oggi (1 novembre 2026) in ospedale a Napoli. Intorno alle 5, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per il giovane ferito. Si tratta di un 23enne di Macerata Campania, in provincia di Caserta, colpito con un’arma da taglio al polmone destro e alla regione lombare destra.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi all’esterno di un locale di Coroglio e ferito con due fendenti. Le motivazioni non sono ancora chiare. Indagini in corso da parte dei carabinieri, il 23enne è in attesa di referto.