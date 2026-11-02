Giugliano, rubata l’auto al parroco mentre concelebra la messa al cimitero

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Rubata l’auto al parroco don Francesco Riccio a Giugliano mentre al cimitero concelebrava la messa dei defunti con il vescovo Angelo Spinillo.

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) — Nemmeno la sacralità della commemorazione dei defunti è bastata a fermare i malviventi. In pieno giorno, mentre era impegnato questa mattina, 2 novembre 2026, a concelebrare la santa messa dinanzi al cimitero cittadino di Giugliano al fianco del vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, il parroco don Francesco Riccio è stato vittima del furto della propria automobile, una vecchia utilitaria lasciata parcheggiata nelle vicinanze. Approfittando del momento di raccoglimento e della folla presente per la funzione religiosa al camposanto, i ladri sono entrati in azione portando via il veicolo del sacerdote senza che nessuno si accorgesse di nulla. Soltanto al termine della liturgia il religioso si è reso conto dell’accaduto, scoprendo che la sua vettura era svanita nel nulla.

AUTO RUBATA AL PARROCO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA VOLTO NOTO DELLA DIOCESI

Don Francesco Riccio, amato parroco della chiesa di San Pio X a Giugliano, è una figura molto conosciuta e stimata da tutta la comunità locale. Oltre al suo impegno pastorale sul territorio, il sacerdote ricopre l’incarico di responsabile dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Aversa. Sull’episodio sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.