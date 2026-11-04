Castellammare di Stabia, va al cimitero e trova il loculo della madre occupato da un’altra salma

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Castellammare di Stabia: 43enne denuncia la scomparsa della salma dal loculo di proprietà, e lo stesso occupato abusivamente dal corpo di un’altra defunta.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) — Un giallo macabro e sconcertante scuote la comunità di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove una salma sembra essere letteralmente svanita nel nulla all’interno del cimitero cittadino. A fare la drammatica scoperta è stata una donna di 43 anni che, recatasi al camposanto per fare visita ai propri cari, ha trovato il loculo di famiglia regolarmente acquistato anni prima occupato dal corpo di un’altra persona.

LA SCOPERTA AL CIMITERO E LA DENUNCIA AI CARABINIERI

La vicenda è emersa quando la donna si è presentata presso la stazione dei Carabinieri di Castellammare di Stabia per sporgere una formale denuncia. Secondo quanto ricostruito, la 43enne non si recava al cimitero da circa un anno. Una volta giunta davanti al loculo di sua proprietà, ha notato con sconcerto che sulla lapide in marmo figuravano nome e date differenti, riferiti a una donna nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025. Nessuna traccia, invece, dei resti

della parente che avrebbe dovuto riposare in quel loculo.

LOCULO OCCUPATO NEL CASTELLAMMARE DI STABIA: LE INDAGINI DELLA PROCURA DI TORRE ANNUNZIATA E IL SEQUESTRO DEGLI ATTI

Sulla vicenda hanno immediatamente avviato gli accertamenti i Carabinieri della Compagnia locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Gli investigatori puntano a chiarire se si sia trattato di un incredibile errore amministrativo o di una vera e propria occupazione abusiva dello spazio cimiteriale. I militari dell’Arma hanno già provveduto ad acquisire e sequestrare la documentazione e i registri dell’archivio cimiteriale per ricostruire la catena delle estumulazioni e delle sepolture effettuate negli ultimi mesi.