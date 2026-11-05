Lite fuori da un bar a Boscoreale: 27enne ferito da un colpo di pistola

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Un 27enne è stato ferito al fianco da un proiettile dopo una lite presso un bar a Boscoreale. Non è in pericolo di vita.

BOSCOREALE (NAPOLI) — Un episodio di violenza si è consumato nella notte nel comune di Boscoreale, nel Napoletano, dove un giovane di 27 anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al culmine di un acceso diverbio scoppiato nei pressi di un locale pubblico. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la sparatoria si sarebbe verificata in via Parrella, nei pressi di un bar della zona. Il 27enne avrebbe avuto un diverbio con alcuni clienti presenti nel locale per motivi che restano tuttora sconosciuti. Nel corso della lite, qualcuno ha estratto una pistola ed ha esploso un proiettile che ha centrato il giovane al fianco destro.

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Subito dopo il ferimento, il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Boscotrecase. L’uomo si trova attualmente ricoverato nel presidio sanitario: fortunatamente non è in pericolo di vita. Sulla vicenda sono giunti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato i rilievi sul posto ed esaminato le prime testimonianze per chiarire la dinamica esatta dei fatti e risalire all’identità del responsabile.