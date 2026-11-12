Morte del piccolo Domenico al Monaldi, l’anestesista: «Fino a metà gennaio era ritrapiantabile»

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Morte del piccolo Domenico al Monaldi: l’anestesista riferisce ai pm di Napoli che fino a metà gennaio era ritrapiantabile.

NAPOLI – Nuovi e rilevanti elementi emergono dall’inchiesta sulla tragica morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. Vicenda per la quale risultano indagati sette sanitari partenopei e due di Bolzano. Nei giorni scorsi il pubblico ministero della Procura di Napoli, Giuseppe Tittaferrante, ha ascoltato come persona informata sui fatti l’anestesista Carmela Scarpati. Questa aveva seguito da vicino il decorso clinico del bimbo durante il ricovero in terapia intensiva.

Ha confermato agli inquirenti che il piccolo Domenico Caliendo, fino alla metà di gennaio, malgrado fosse sotto ossigenazione extracorporea (cioé collegato all’Ecmo), presentava condizioni cliniche tali da consentire un nuovo trapianto. A parlare è l’anestesista Carmela Scarpati, che nei giorni scorsi è stata ascoltata dal pm Giuseppe Tittaferrante della procura di Napoli nell’ambito delle indagini sulla morte del bimbo, per la quale sono indagati sette sanitari napoletani e due di Bolzano. Secondo quanto ha riferito, fino a quella data i polmoni ventilavano bene, non c’erano complicanze neurologiche, epatiche, renali e neppure infezioni.

NELL’INDAGINE SULLA MORTE DEL PICCOLO DOMENICO ALL’OSPEDALE MORANDI ANCHE LA CHAT INTERNA E LA QUESTIONE DEL CUORE ARTIFICIALE

La dottoressa era nella lista degli utenti della chat “eroi” acquisita dagli inquirenti. In tale chat diversi sanitari si sono scambiati considerazioni sul caso del piccolo Domenico. Il medico ha tenuto sotto costante controllo le condizioni di salute del piccolo durante la sua degenza in terapia intensiva. Rispondendo alle domande del pm ha affermato che, secondo quanto aveva appreso, l’uso del Berlin Heart (cuore artificiale), grazie al quale Domenico avrebbe avuto più chances era stata subito scartata dal primo operatore Guido Oppido. Questo anche secondo i consulenti della famiglia Caliendo-Mercolino. Ma anche secondo i periti del gip, con la relazione dell’incidente probatorio intorno all’80% in caso di nuovo trapianto)

I TIMORI SUL SECONDO TRAPIANTO E L’AGGRAVARSI DELLE CONDIZIONI A FEBBRAIO

La dottoressa, sempre in chat, a metà febbraio manifestò l’intenzione di dimettersi in quanto temeva di essere scelta per ricoprire il ruolo di anestesista per un secondo trapianto del quale si stava parlando malgrado le condizioni di salute di Domenico erano ormai vistosamente peggiorate. La ventilazione polmonare era compromessa, c’era insufficienza epatica e renale, e poco prima del decesso c’erano anche scompensi emodinamici.