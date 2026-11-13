Sparatoria ad Acerra: Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco

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Sparatoria nella serata di ieri ad Acerra, in provincia di Napoli: uomo ferito a un piede da sconosciuti in scooter.

ACERRA (NAPOLI) – Ennesimo episodio di violenza armata nell’area a nord del capoluogo partenopeo. Nella tarda serata di ieri, 12 novembre 2026, i Carabinieri della Stazione di Acerra sono intervenuti presso il pronto soccorso della clinica “Villa dei Fiori” in seguito alla segnalazione dell’arrivo di un uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco.

La vittima è un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da un proiettile a un piede. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti e tutta da verificare, l’agguato si sarebbe consumato in via Muro di Piombo, dove due sconosciuti in sella a uno scooter avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco ad altezza d’uomo prima di dileguarsi rapidamente.

UOMO FERITO AL PIEDE DA DUE SCONOSCIUTI IN SCOOTER IN UNA SPARATORIA AD ACERRA

Uno dei proiettili ha centrato il 43enne all’arto inferiore. Trasportato nella struttura sanitaria acerrana, l’uomo è stato sottoposto alle cure dei medici del pronto soccorso e dimesso con una prognosi di sette giorni. I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, effettuando i rilievi sul luogo della sparatoria e acquisendo eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire alla matrice del raid e all’identità dei responsabili.