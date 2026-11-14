Tentato omicidio a Barano D’ischia: Colpisce il cognato con una roncola durante lite

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Tentato omicidio a Barano D’ischia durante una lite familiare: arrestato un 31enne che ha ferito gravemente il cognato con una roncola.

BARANO D’ISCHIA (NAPOLI) – Una violenta lite in ambito familiare è sfociata nel sangue sull’isola verde, culminando con un arresto per tentato omicidio a Ischia. I Carabinieri hanno infatti fermato un uomo di 31 anni accusato di aver ferito gravemente il cognato 38enne colpendolo ripetutamente con una roncola da giardino lunga circa 40 centimetri. La vittima si trova ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Pozzuoli, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

TENTATO OMICIDIO A BARANO D’ISCHIA: L’AGGRESSIONE CON LA RONCOLA E LA FUGA IN FURGONE

L’episodio si è consumato all’interno di una proprietà privata nel comune di Barano d’Ischia, dove una discussione tra i due parenti, scoppiata per futili motivi ancora in fase di accertamento, è degenerata nel giro di pochi istanti. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma nella prima fase delle indagini, sarebbe stato inizialmente il 38enne a colpire alla testa il cognato più giovane. Quest’ultimo, per tutta risposta, avrebbe afferrato una roncola utilizzata per i lavori di giardinaggio scagliandosi con violenza contro il familiare.

Nel disperato tentativo di mettersi in salvo dalla furia dell’aggressore, il 38enne si è rifugiato all’interno dell’abitacolo del proprio furgone, un Piaggio Porter. Il 31enne lo avrebbe però inseguito e raggiunto, mandando in frantumi un finestrino del mezzo. Avrebbe così continuato a sferrare colpi con l’attrezzo da taglio, ferendo il parente al volto, al tronco e alle gambe.

I SOCCORSI IN ELIAMBULANZA E L’ARRESTO

A lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112 è stata la moglie della vittima, sorella dell’aggressore, che ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Il 38enne, soccorso in un primo momento dagli stessi familiari, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno. Data la serietà delle lesioni riportate, i medici ne hanno poi disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso il nosocomio di Pozzuoli.

Ricostruita l’esatta dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno dichiarato in arresto il 31enne con l’accusa di tentato omicidio. Anche l’indagato si trova attualmente piantonato in ospedale per le medicazioni del caso. Non appena verrà dimesso, sarà tradotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono intanto gli accertamenti per chiarire il movente alla base della lite.