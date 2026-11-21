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Controlli dei carabinieri in un’azienda a Caivano: cinque lavoratori in nero, irregolarità sulla sicurezza e sanzioni per oltre 31mila euro.

CAIVANO (NAPOLI) – Cinque lavoratori impiegati in nero, violazioni delle norme sulla sicurezza e un ingente quantitativo di materiale tessile sequestrato. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un servizio straordinario di controllo del territorio a Caivano, in provincia di Napoli.

L’operazione ha coinvolto i militari della locale stazione, insieme ai carabinieri del Gruppo Forestale di Napoli e del Nucleo ispettorato del lavoro (NIL). I controlli hanno interessato anche un’azienda situata in contrada Cantano, dove sarebbero emerse diverse irregolarità.

All’interno dello stabilimento i militari hanno individuato cinque lavoratori non regolarmente assunti. Nel corso delle verifiche sono state inoltre riscontrate violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le conclusioni sul controllo effettuato dalle forze dell’ordine ha portato alla denuncia del titolare dell’attività e alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

I provvedimenti non si sono fermati qui. A seguito della denuncia, i carabinieri hanno infatti disposto il sequestro del capannone. La struttura nella quale si svolgevano le attività di lavoro a nero si estende su una superficie di circa 3.500 metri quadrati. Sotto sequestro anche 250 tonnellate di indumenti usati e altro materiale tessile rinvenuto all’interno della struttura.

Per le irregolarità accertate sono state infine elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 31mila euro.

L’intervento rientra nelle azioni di controllo del territorio finalizzati a contrastare le irregolarità nel mondo del lavoro e a verificare il rispetto delle disposizioni in materia ambientale e di sicurezza.