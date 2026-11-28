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Un 16enne arrestato dai carabinieri a Palma Campania (Napoli) per tentato omicidio. Ha ferito con più coltellate un 18enne in un centro di accoglienza. Il giovane non è in pericolo di vita.

NAPOLI – I carabinieri hanno arrestato un 16enne con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo ha colpito con più coltellate un 18enne in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a Palma Campania, in provincia di Napoli. La vittima è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

La lite e la richiesta di aiuto al 112

Il personale della struttura ha chiamato il 112 per segnalare una lite in corso. I militari sono arrivati subito nel centro di Palma Campania e hanno ricostruito l’accaduto.

Un ospite di 18 anni aveva avuto un diverbio con un connazionale di 15 anni. Durante la discussione è intervenuto il 16enne, che ha colpito il 18enne con più fendenti.

Coltello e felpa sequestrati

I carabinieri hanno trovato e sequestrato il coltello a serramanico usato per l’aggressione. Hanno sequestrato anche la felpa indossata dalla vittima, con i fori lasciati dalla lama e tracce di sangue.

Palma Campania, 16enne accoltella 18enne- Cinque ferite, una con pneumotorace

I medici hanno refertato cinque ferite da taglio, localizzate tra torace e coscia destra. Una di queste ha causato una lesione penetrante con un lieve pneumotorace.

Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita.

L’arresto e il trasferimento a Colli Aminei

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno arrestato il 16enne. Il ragazzo è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Napoli Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria.