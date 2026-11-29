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Tragedia a Casalnuovo di Napoli: una quattordicenne Michelle Valentino, muore dopo aver cenato in pizzeria. Indagini in corso.

NAPOLI – Una serata in serenità si è trasformata in tragedia nella tarda serata di ieri, 28 novembre 2026, nel Napoletano, dove Michelle Valentino, una ragazzina di appena 14 anni ha perso la vita dopo aver cenato in una pizzeria di Casalnuovo. Prima di accusare il malore, intorno alle ore 22 del 28 novembre 2026, la giovane aveva pubblicato l’ultima storia sul suo canale Instagram. Maglia bordeaux, capelli legati e un sorriso aperto, ignara di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Nonostante la corsa disperata verso l’ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare. Al suo arrivo al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

MUORE DOPO SERATA IN PIZZERIA A CASALNUOVO: L’IPOTESI DELLA REAZIONE ALLERGICA E LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Sulla vicenda hanno immediatamente avviato gli accertamenti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, che stanno conducendo le indagini insieme ai colleghi della stazione di Acerra. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, il decesso della quattordicenne potrebbe esser stato provocato da una reazione allergica. La giovane, infatti, avrebbe verosimilmente ingerito durante la cena alcuni alimenti a cui era intollerante o allergica. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza le fasi della serata. Verrà verificato cosa ha mangiato la ragazza all’interno del locale per accertare tutte le eventuali responsabilità legate alla somministrazione delle pietanze.