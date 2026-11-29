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I carabinieri di Ercolano hanno scoperto, stipati in un garage, 129 petardi della pericolosa tipologia Kobra, arrestati padre e figlio

NAPOLI – A Ercolano i carabinieri hanno scoperto 129 petardi Kobra stipati in un garage. SI tratta della stessa tipologia di petardi usati nella tragedia che costò la vita a 3 persone. Dopo il ritrovamento è scattato l’arresto di padre e figlio.

Esattamente due anni fa, infatti, una fabbrica abusiva di petardi saltò in aria in via Patacca 94. Nell’esplosione morirono un 18enne, padre di una bimba di quattro mesi, e due gemelle di 26 anni. I tre stavano confezionando proprio i candelotti Kobra, resi tristemente celebri proprio da questa tragedia.

Oggi, 29 novembre 2026, i carabinieri della tenenza di Ercolano, nella stessa cittadina, hanno sequestrato 129 petardi Kobra. Erano stipati nel garage di padre e figlio rispettivamente di 55 e 21 anni. Vista la potenza del singolo petardo e il numero di ordigni custoditi in caso di esplosione avrebbero potuto causare danni rilevanti rischiando anche di uccidere entrambi.

Una volta individuato i militari hanno proceduto al sequestro del carico, affidandolo successivamente agli artificieri del nucleo investigativo di Napoli per la relativa messa in sicurezza. Padre e figlio, invece sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente. Dopo le procedure d’arresto i militari hanno trasferito in carcere padre e figlio, in attesa di giudizio.