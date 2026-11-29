1 minuto per la lettura

Napoli, carro funebre in fiamme nel quartiere Stella: illesi i due dipendenti a bordo. I carabinieri non escludono l’origine dolosa.

NAPOLI – Momenti di paura nella serata di ieri, sabato 28 novembre 2026, nel quartiere Stella a Napoli, dove la parte posteriore di un carro funebre ha improvvisamente preso fuoco. Fortunatamente, all’interno del mezzo non era presente alcuna salma e non si registrano feriti.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo stava effettuando le manovre per essere parcheggiato all’interno dell’autorimessa della ditta quando si sono sprigionate le fiamme. A bordo del mezzo si trovavano soltanto due dipendenti dell’impresa di onoranze funebri, i quali, non appena si sono accorti del rogo, sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo mettendosi in salvo prima che il fuoco potesse coinvolgerli.

CARRO FUNEBRE IN FIAMME, A NAPOLI INDAGANO I CARABINIERI

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio. Al momento gli investigatori mantengono aperte tutte le piste e non escludono l’ipotesi della matrice dolosa.