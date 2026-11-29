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Napoli, un uomo di 30 anni dello Sri Lanka è stato accoltellato al fianco nella notte senza apparente motivo da uno sconosciuto.

NAPOLI – Una notte di violenza nel cuore di Napoli, dove un uomo di 30 anni originario dello Sri Lanka è stato ferito con un fendente al fianco al termine. L’aggressione al momento sembrerebbe apparentemente immotivata. L’allarme è scattato nelle scorse ore, nella notte di domenica 29 novembre 2026, richiedendo l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli in via Stella.

UOMO ACCOLTELLATO A NAPOLI: LA RICOSTRUZIONE DELL’AGGRESSIONE E LE CONDIZIONI DELLA VITTIMA

Secondo quanto ricostruito finora dai militari dell’Arma, il trentenne sarebbe stato avvicinato e colpito in via Gradini San Nicandro. A colpirlo sarebbe stato uno sconosciuto verosimilmente di nazionalità italiana. Questo avrebbe estratto un’arma da taglio ferendolo al fianco senza alcun motivo apparente, per poi dileguarsi. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, non è in pericolo di vita e sarà dimesso a breve. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’aggressore.